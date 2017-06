Premier League 2017/18: svelato il calendario, si parte il 12 agosto

La Premier League ha ufficializzato il calendario della stagione 2017/18. Il campionato inglese prenderà il via il 12 agosto e terminerà il 13 maggio. Nessun big match in programma nella prima giornata. Il Chelsea di Antonio Conte campione in carica ospiterà il Burnley, il Manchester United di Mourinho sfiderà il West Ham mentre il Manchester City se la vedrà con il neopromosso Brighton. Avvio insidioso, almeno sulla carta, per il Tottenham che affronterà in trasferta il Newcastle di Benitez mentre l'Arsenal affronta il Leicester.

Il calendario completo della Premier League 2017-2018