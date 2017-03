Premier: Kane implacabile, il Tottenham vola

Il Tottenham batte 3-2 l'Everton a White Hart Lane e consolida il secondo posto portandosi momentaneamente a -7 dal Chelsea, impegnato nel Monday Night sul campo del West Ham. A trascinare gli uomini di Pochettino è il solito Kane, autore di una doppietta che gli consente di salire da solo al comando della classifica cannonieri a quota 19 reti. Per gli Spurs va a segno anche Alli, mentre ai Toffees non bastano i gol di Lukaku e Valencia.



Tottenham-Everton è anche il duello ravvicinato tra Harry Kane e Romelu Lukaku, che si presentano alla sfida in vetta alla classifica cannonieri in compagnia di Alexis Sanchez. Ed è proprio Kane al 20' a sbloccare la sfida con un gran destro dai venti metri: la traiettoria angolata sorprende Robles, per la verità un po' incerto nell'occasione, e si insacca per l'1-0 Spurs. In campo c'è solo la squadra di Pochettino che, prima del riposo, sfiora due volte il raddoppio con Eriksen, insolitamente poco preciso al momento di concludere. Non sbaglia invece Kane che al 56' timbra la doppietta personale: Schneiderlin sbaglia un disimpegno sulla trequarti, Alli serve con un tocco morbido l'attaccante che, a tu per tu con Robles, lo trafigge con un piatto destro rasoterra.



La partita sembra chiusa ma l'la riapre improvvisamente all'81': clamorosa indecisione digli ruba palla e, appena dentro l'area, battecon un destro a incrociare. Un minuto dopoha sul piede la palla del 3-1 mastavolta gli dice di no. Il finale è scoppiettante: al 92', servito da un passaggio in profondità di, approfitta di un'altra dormita die insacca con un sinistro morbido. Palla al centro e l'accorcia nuovamente le distanze con un tocco ravvicinato disu punizione didalla destra. La gara finisce dopo cinque minuti di recupero. Ilfesteggia tre punti d'oro, la squadra diincassa invece la: era l'unica squadra ancora imbattuta nell'anno nuovo.