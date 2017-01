Premier: Kane fa volare il Tottenham, Spurs secondi

Il Tottenham non si ferma più: la squadra di Pochettino batte 4-0 il West Bromwich a White Hart Lane, centra la sesta vittoria di fila in Premier League e conquista momentaneamente il secondo posto solitario in classifica portandosi a -4 dalla capolista Chelsea. Tutto facile per gli Spurs che al 26' sono già sul 2-0 grazie a Kane e a un'autorete di McAuley. Nella ripresa Kane si esalta e segna altri due gol festeggiando la tripletta personale.



Il Chelsea di Antonio Conte è avvisato: nella corsa al titolo c'è anche il Tottenham. La formazione di Pochettino ribadisce con forza la propria candidatura confermandosi la squadra più in forma in questo primissimo scorcio di 2017: ne fa le spese il West Bromwich, travolto a White Hart Lane. Gli Spurs sbloccano il risultato al 12': palla dentro di Eriksen per Kane che controlla col sinistro e supera Foster con un gran destro sotto la traversa. Partita che diventa ancora più in discesa per Lloris e compagni al minuto 26 quando, su un destro rasoterra di Eriksen dal limite, McAuley mette il piede e spiazza involontariamente il proprio portiere per l'autorete del 2-0.





Gara virtualmente chiusa e nella ripresa di scatena: l'attaccante firma il 3-0 al 77' con una girata di destro su cross da destra di(determinante un'altra colossale ingenuità del disastroso); poi cala il definitivo poker cinque minuti più tardi quando, smarcato da un fantastico scavetto di, beffacon un tiro sporco che si infila nell'angolino. Ilstravince e adesso sogna: sabato prossimo la trasferta dicontro ildidirà molto sulle ambizioni degli uomini di