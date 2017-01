Premier: è grande Everton, il Manchester City sprofonda

Pesantissima sconfitta, la quinta stagionale in Premier League, per il Manchester City che a Goodison Park subisce un'autentica lezione di calcio dall'Everton di Ronald Koeman: i Toffees danno spettacolo e vincono 4-0 grazie alle reti di Lukaku, Mirallas, Davies e Lookman. Il City è poca cosa: reclama un rigore in avvio, poi si scioglie. E ora la classifica si complica terribilmente per gli uomini di Guardiola: il Chelsea di Conte resta a +10.



Dopo avere chiesto invano un rigore al 12' per un contatto in area tra Sterling e Robles, il Manchester City si fa prendere di infilata poco dopo la mezz'ora e va sotto: Mirallas vola via sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto per Lukaku che di prima intenzione trafigge Bravo col piatto sinistro. Per l'attaccante belga è il 12esimo centro stagionale in Premier League. Nuovo blackout degli uomini di Guardiola a inizio ripresa: Yaya Touré perde palla sulla trequarti, palla dentro di Barkley per Mirallas e diagonale vincente del belga che non dà scampo a Bravo.





La reazione delè rabbiosa ma confusa e, a parte un destro dal limite dideviato in corner da, l'non corre rischi. E al 79' icalano il tris conche, dopo una travolgente azione personale, beffacon un delizioso scavetto. Ilsparisce dal campo e l'non ha pietà: al 94', 19enne attaccante appena prelevato dal, approfitta di un erroraccio die trafiggeper la quarta volta. Aè festa grande, per ilè notte fonda.