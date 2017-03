Premier: Gabbiadini lancia il Southampton

L'esonero di Claudio Ranieri ha fatto cambiare marcia al Leicester che, dopo il successo sul Liverpool, supera 3-1 l'Hull City e si porta a +5 sulla zona retrocessione. Le Foxes iniziano male e al 14' vanno sotto ma al 27' arriva l'1-1 di Fuchs che si inserisce in area e devia il prezioso assist di Vardy, bravo a sfondare sulla fascia sinistra. In avvio di ripresa, al 59', è Riyad Mahrez a firmare il sorpasso con un velenoso destro dal limite dell'area. Poi al 90' è uno sfortunato autogol di Huddlestone a fissare il risultato sul 3-1.

Spettacolare sfida a Vicarage Road dove il Southampton batte 4-3 il Watford di Mazzarri. Gli Hornets sbloccano il risultato in avvio con Deeney ma i Saints ribaltano prima dell'intervallo con Tadic e Redmond. Nella ripresa il Watford pareggia al 79' con Stefano Okaka che si inserisce in area e realizza col sinistro su assist di Success. Passano pochi minuti e i Saints tornano in vantaggio con Manolo Gabbiadini, lesto a punire una mancata trattenuta del portiere e a realizzare. E' il sesto gol in quattro partite per l'ex Napoli. Nel finale il Southampton fa 4-2 ancora con Redmond, poi al 94' è Doucure a realizzare la terza rete del Watford.

Nelle altre gare lo Stoke supera 2-0 il Middlesbrough con doppietta dell'ex interista Arnautovic, il Crystal Palace vince 2-0 sul campo del West Bromwich mentre lo Swansea batte 3-2 il Burnley con doppietta di Fernando Llorente, che firma il gol decisivo al 92'.