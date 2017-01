Premier: follia di Pogba, ma Ibrahimovic salva lo United

Finisce 1-1 a Old Trafford il big match tra Manchester United e Liverpool. A passare in vantaggio sono i Reds che al 27', complice un'ingenuità di Pogba che commette un incredibile fallo di mano in area, colpiscono su rigore con Milner. Nella ripresa la reazione dei Red Devils: Martial spreca al 55', ma all'84' un'incornata di Ibrahimovic regala il pari alla squadra di Mourinho. Il Liverpool aggancia il Tottenham al secondo posto a -7 dal Chelsea.



Primo tempo da incubo per Paul Pogba, involontario uomo in più del Liverpool. L'ex centrocampista della Juventus prima si mangia l'1-0 sparando a lato col sinistro da ottima posizione, poi al 27' commette un incredibile fallo di mano in piena area su un pallone innocuo causando l'inevitabile rigore per i Reds: dal dischetto Milner non sbaglia e timbra il suo sesto gol stagionale in Premier League, il sesto su penalty. Veemente la reazione dello United: Mignolet è miracoloso su una punizione dal limite di Ibrahimovic destinata nell'angolino basso, poi respinge anche un sinistro di Mkhitaryan da ottima posizione. Il Liverpool resiste e va al riposo avanti 1-0.





Ripresa vibrante con continui rovesciamenti di fronte. Origi mette paura acon un destro a giro deviato in corner da, ma è loal 55' ad avere la clamorosa chance per pareggiare:, servito da, tenta la deviazione col tacco da due passi ma manca l'impatto col pallone. Iprovano a schiacciare la squadra dima in contropiede rischiano tantissimo:entra al 61' e serve subito un pallone d'oro ache, però, trova l'opposizione di. Ilinizia ad assaporare il colpaccio ma all'84' è trafitto:scheggia il palo di testa,recupera il pallone e lo rimette in mezzo dove, con l'aiuto della traversa, incorna a rete il suo. Non c'è un attimo di tregua e al 93'ha sul destro la palla del 2-1 per i, ma la sua conclusione è debole e centrale.