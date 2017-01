Premier: Diego Costa si riprende il Chelsea, Hull al tappeto

Nel 22esimo turno di Premier prosegue il dominio incontrastato del Chelsea che batte 2-0 l'Hull City a Stamford Bridge grazie ai gol del rientrante Diego Costa e di Cahill. I Blues di Conte consolidano il primato con 8 punti di vantaggio sull'Arsenal.

Conte ripropone al centro dell'attacco Diego Costa dopo gli screzi degli scorsi giorni. L'attaccante risponde presente e in avvio di match sfiora il gol con un tiro di poco a lato. Al 20' brutto scontro testa contro testa tra Mason e Cahill: il giocatore dell'Hull rimane stordito a terra e, dopo diversi minuti, viene trasportato fuori dal campo in barella. Alla ripresa del gioco Mguire impegna Courtois con un colpo di testa. Al minuto rete annullata a Diego Costa, scattato in leggero fuorigioco. L'arbitro Swarbick concede 9 minuti di recupero e al 52' il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo mette dentro la rete numero 15 in campionato su cross di Moses. Il Chelsea va così negli spogliatoi in vantaggio 1-0.

A inizio ripresa Courtois salva il risultato sul destro di Meyler. Diego Costa sfiora la doppietta con una girata di prima intenzione respinta in corner da Dawson. Il Chelsea è sornione e all'81' raddoppia con un colpo di testa di Cahill su punizione messa in mezzo dal neo-entrato Fabregas. Tre minuti più tardi Jakupovic evita il 3-0 respingendo di piede il tiro a botta sicura di Diego Costa. Nella serata di festa del Chelsea c'è gloria anche per Courtois che difende la 13esima imbattibilità stagionale salvando sulla conclusione incrociata di Niasse. I ragazzi di Conte volano così a 55 punti, 8 in più sull'Arsenal. L'Hull resta penultimo a quota 16.