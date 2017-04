Premier: derby al Liverpool, Everton fermato

E' del Liverpool il bollente derby del Merseyside contro l'Everton, valido per la 30esima giornata di Premier League. I Reds di Jurgen Klopp vincono 3-1 ad Anfield e agganciano al secondo posto a 59 punti il Tottenham (-10 dal Chelsea capolista) mentre i Toffees restano settimi a quota 50. Gara sbloccata da Manè all'8', poi il pari di Pennington e l'immediato 2-1 di Coutinho al 31'; nella ripresa il tris di Origi al 60'.

Terzo derby del Merseyside e terza vittoria per Jurgen Klopp che guida il Liverpool al successo 3-1 sull'Everton ad Anfield nel match valido per la 30esima giornata di Premier League. I Reds, reduci dal pari col Manchester City, sbloccano la gara in avvio col 13esimo gol in campionato di Sadio Manè: all'8' il senegalese triangola sulla trequarti con Firmino, punta l'area e poi realizza con un gran sinistro in diagonale.

L'Everton fatica a rispondere ma al 28', a sorpresa, pareggia: l'1-1 lo firma il baby Pennington, all'esordio stagionale, che trafigge Mignolet sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'equilibrio dura pochi minuti perchè al 31' il Liverpool torna davanti con Coutinho: splendida azione personale dell'ex interista che sfonda in area con una serprentina e batte Robles con un meraviglioso destro a giro. La gara è sempre nelle mani dei Reds che nella ripresa, al 60', chiudono i conti con Origi, liberato dal solito Coutinho e bravo a realizzare con un potente tiro dal limite.