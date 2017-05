Premier: Conte e il Chelsea a 90 minuti dal titolo

E' pronto alla festa Antonio Conte che questa sera, con una vittoria sul campo del West Bromwich, sarebbe campione d'Inghilterra col suo Chelsea, a +7 sul Tottenham con tre partite ancora da giocare. Il tecnico salentino, alla prima stagione ai Blues, ha ribadito ancora una volta la sua volontà di restare a Londra e ha respinto al mittente i rumors che lo vorrebbero altrove nella prossima stagione (leggasi Inter).

Il focus è ovviamente la Premier League e Conte potrebbe essere il quarto tecnico italiano a trionfare Oltremanica dopo Ranieri, campione lo scorso anno al timone della favola Leicester, Mancini, col Manchester City nel 2012 rompendo un digiuno che durava da 44 anni, e Ancelotti, trionfatore nel 2010 al debutto sulla panchina dei Blues. Conte potrebbe eguagliare proprio Ancelotti, non solo centrando la Premier, ma anche il 'Double' con l'FA Cup visto che il 27 maggio a Webley sfiderà l'Arsenal per la conquista della Coppa d'Inghilterra.

Il presente è però il campionato e serviranno i tre punti al The Hawthorns, casa del West Bromwich, per dare inizio alla festa: il Chelsea va a caccia del sesto titolo della sua storia, il primo dal 2015 quando sulla panchina sedeva Josè Mourinho e il quinto nelle ultime 13 stagioni. Per Antonio Conte sarebbe invece il quarto campionato vinto dopo i tre Scudetti consecutivi con la Juventus dal 2012 al 2014 (più il titolo in serie B nel 2009 col Bari).