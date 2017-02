Premier: il City fa festa al 92', lo United affonda il Leicester

Una doppietta di Gabriel Jesus regala tre punti sofferti al Manchester City che all'Etihad Stadium batte 2-1 lo Swansea. Il brasiliano sblocca il risultato all'11' poi, dopo il pari di Sigurdsson all'81', trova la zampata vincente al 92': la squadra di Guardiola sale al terzo posto a -10 dal Chelsea capolista. Crisi senza fine per il Leicester, travolto in casa dal Manchester United che vince 3-0 con i gol di Mkhitaryan, Ibrahimovic e Mata.



LEICESTER-MANCHESTER UNITED 0-3

Primo tempo al piccolo trotto al King Power Stadium ma, prima del riposo, lo United piazza un terribile uno-due che mette in ginocchio il Leicester. Dopo una grande parata di Schmeichel su conclusione di Rashford, i Red Devils passano in vantaggio al 42' con Mkhitaryan che anticipa Huth nel cerchio di centrocampo e, approfittando di una difesa delle Foxes troppo alta, si invola tutto solo verso Schmeichel trafiggendolo con un diagonale di destro. Passano due minuti e la squadra di Mourinho raddoppia: Valencia dalla destra mette in mezzo un pallone rasoterra su cui si avventa Ibrahimovic, girata di prima intenzione e palla in rete. Per lo svedese è il gol stagionale numero 15 in Premier League. Ma il gol che spegne definitivamente le speranze del Leicester arriva al 49': Mata dialoga con Mkhitaryan, arriva troppo facilmente a tu per tu con Schmeichel e lo batte con un violento sinistro sul primo palo. Non c'è più partita. Il Manchester United si gode il successo e torna a sperare nel quarto posto che vale i preliminari di Champions, ora distante solo due punti. Crisi senza fine per il Leicester campione d'Inghilterra in carica, che incassa la quarta sconfitta di fila, è solamente a +1 sulla zona retrocessione e sarà atteso domenica prossima da una trasferta di fuoco sul campo dello Swansea che ha i suoi stessi punti in classifica.



In campo dopo la doppia sconfitta di, ilha l'occasione di lasciarsele alle spalle entrambe e di portarsi da solo al terzo posto.si presenta loe la squadra diparte forte: all'11', dopo un rimpallo nato da una bella iniziativa disulla sinistra,trafiggecon un bel destro al volo da pochi passi e sblocca il risultato. Passano dieci minuti e il City sfiora il raddoppio con un gran destro disul qualesi supera salvandosi in corner. Per registrare il primo squillo dellobisogna attendere il 48' quando, con l'aiuto del palo, si oppone a una velenosa punizione di. Ma il centrocampista islandese si rifà con gli interessi all'81': sinistro rasoterra dai venti metri e palla nell'angolino basso per il pari dei gallesi. Ilriparte a testa bassa, mette alle corde loe trova il gol partita al 92': cross didalla sinistra,sbuca sul secondo palo e incorna a colpo sicuro,respinge ma il brasiliano ribadisce a rete da pochi passi. Per lui, che aveva segnato anche mercoledì in casa del, è il terzo gol in cinque giorni.