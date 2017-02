Premier: il Chelsea rallenta, solo 1-1 col Burnley

Sorpresa allo stadio Turf Moor di Burnley dove la squadra di casa ferma sull'1-1 il Chelsea: con questo pareggio i Blues restano comunque saldamente al comando della Premier League con dieci punti di vantaggio sulla coppia formata da Tottenham e Arsenal. In vantaggio in avvio di gara grazie a un gol di Pedro, la squadra di Conte viene raggiunta da una prodezza di Brady che fulmina Courtois con un gran sinistro a giro su punizione.



Primo tempo divertente a Burnley ed è il Chelsea a iniziare col piede giusto. Dopo avere sfiorato il gol al 6' con un diagonale a colpo sicuro di Hazard respinto da Heaton, i Blues sbloccano il risultato un minuto dopo: travolgente discesa di Moses sulla destra, palla in mezzo per Pedro che controlla e va a segno con un preciso diagonale di destro che finisce nell’angolino basso. Ma il Burnley, che in casa è reduce da cinque vittorie di fila e non perde dallo scorso 26 novembre quando venne battuto 3-1 dal Manchester City, riordina le idee e trova il pareggio al 24' con Brady, che sorprende Courtois con un fantastico sinistro a giro su punizione dai venti metri: palla sotto l'incrocio e 1-1.



