Premier: capolavoro Chelsea, anche l'Arsenal si arrende

Il Chelsea mette una seria ipoteca sul titolo battendo 3-1 l'Arsenal a Stamford Bridge nell'anticipo della 24esima giornata di Premier League. I Blues vendicano così la pesante sconfitta con lo stesso risultato subita nella gara d'andata vincendo grazie alla rete di Marco Alonso nel primo tempo e agli splendidi gol di Hazard e dell'ex Fabregas nel secondo. Nel finale Giroud rende meno amara la sconfitta per i ragazzi di Wenger. Con questo successo (il 20esimo in campionato) gli uomini di Antonio Conte consolidano il primato in classifica salendo a 59 punti, 12 in più degli stessi Gunners che abbandonano forse definitivamente le speranze di lottare fino in fondo per il titolo.

Dopo un buon avvio dell'Arsenal con un'occasione di Iwobi che calcia di poco a lato dopo un errore in disimpegno della coppia Courtois-David Luiz, il Chelsea passa in vantaggio al 13' con Marcos Alonso che svetta più in alto di Bellerin dopo la traversa colpita sempre di testa da Diego Costa su cross di Moses. L'ex attacante dell'Atletico è scatenato e al 19' va vicino al raddoppio infilandosi in area e calciando sull'esterno della rete con il destro. L'Arsenal si sveglia al 38' quando Gabriel si ritrova tutto solo davanti a Courtois ma il suo colpo di testa viene messo in angolo con un miracolo dal portierone dei Blues. Nel finale di frazione Ozil scarica il sinistro sul primo palo ma è facile preda di Courtois.

A inizio ripresa il Chelsea chiude virtualmente i conti con Hazard che recupera palla in mezzo al campo, si libera con una serie di finte di tre uomini e sigla il 2-0 con un destro che supera Cech. Wenger prova a giocarsi le carte Welbeck e Giroud. Il francese al 78' colpisce a botta sicura di testa ma Courtois si inventa una spettacolare parata a mano aperta negandogli la gioia del gol. A completare la festa per gli uomini di Conte ci pensa il neo-entrato Fabregas che approfitta di un passaggio errato di Cech per infilarlo con un pallonetto delizioso dai 20 metri. Nel finale Giroud accorcia segna il classico gol della bandiera con un colpo di testa preciso su assist di Monreal. Il Chelsea può comunque gioire per una vittoria fondamentale e significativa che mette fine alle speranze di titolo dei Gunners. I Blues volano a +12 sull'Arsenal e ipotecano la Premier.