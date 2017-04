Premier: Benteke affonda il Liverpool, festa Crystal Palace

Nella 34esima giornata di Premier League il Liverpool viene sconfitto 2-1 in rimonta ad Anfield dal Crystal Palace con una doppietta firmata dall'ex Benteke. La squadra di Klopp resta terza a quota 66 ma con 2 gare in più di Red Devils e Citizens.

Nelconferma il tridente composto dae al 24' è proprio il brasiliano ex Inter a siglare la rete del vantaggio con una straordinaria punizione dai 25 metri che si infila sotto l'incrocio. Al 42', però, il Crystal Palace pareggia i conti con, grande ex dell'incontro, che infila in fondo al sacco il cross millimetrico di Cabaye.Nella ripresa inon riescono a reagire e subiscono il secondo gol di, siglato questa volta di testa su palla messa al centro daNessuna reazione per gli uomini dinel finale e così ilporta a casa la terza vittoria nelle ultime tre stagioni in campionato ad. Ilrimane terzo ma con due gare in più di(rispettivamente a -2 e -3): la strada verso un posto insi fa sempre più ripida.