Premier: Batshuayi fa godere Conte, Chelsea campione d'Inghilterra

Il Chelsea si laurea per la sesta volta nella sua storia campione d'Inghilterra. Decisiva la vittoria per 1-0 sul campo del West Bromwich con un gol del belga Michy Batshuayi nel finale dell'anticipo della 37esima giornata di Premier League. Per Antonio Conte, quarto tecnico italiano a trionfare Oltremanica, si tratta del quarto titolo nazionale vinto in carriera dopo i tre scudetti consecutivi con la Juventus dal 2012 al 2014.





Conte si affida ancora una volta al tridente composto dae in mezzo al campo lancia la coppiac. In avvio Rondon cerca di sorprendere Courtois con un destro potente parato dal portiere del Chelsea. Al 17' Pedro sfiora il palo con una conclusione dal limite dell'area. Iattaccano e costruiscono una nuova palla gol al 33' con Fabregas che non centra di un soffio la porta con un destro rasoterra. L'ultima occasione del primo tempo è un tiro disi spegne di poco a lato. A inizio ripresa Fabregas lascia partire un destro dal limite che lambisce l'incrocio. Ilrischia addirittura di passare in vantaggio con due micidiali ripartenze dima per entrambi la mira non è delle migliori.si arrabbia e richiama in panchina uno spentoinserendo al loro postoQuando ormai la festa dei Blues sembrava rimandata ecco che il belga appoggia in rete all'82' il pallone che vale la Premier League su assist di. E' un gol che fa saltare di gioia. Ilper la sesta volta e l'ex commissario tecnico delladiventa il quarto allenatore italiano a vincere un campionatodopo(Leicester),(Manchester City) e(sempre con i Blues).Nell'altro anticipo di seratasconfigge 1-0 il Watford digrazie ad una rete di Barkley nella ripresa. Ail protagonista nel primo tempo è il portiere dels che salva in due occasioni la sua porta, prima sul sinistro die poi sulla gran botta da fuori di Davies. A inizio ripresapassa meritatamente in vantaggio con una conclusione potente e precisa di Barkley che si infila sul secondo palo. Nel finale la squadra di Mazzarri si riversa in avanti alla ricerca del pari ma Robles compie un super intervento su Okaka., sempre settimo, sale a 61 punti, mentre il Watford, al quarto ko consecutivo, resta a quota 40.