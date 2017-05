Premier: l'Arsenal vola, Manchester United al tappeto

L'Arsenal piega 2-0 il Manchester United nella 36esima giornata di Premier League. I Gunners vincono all'Emirates grazie alle reti di Xhaka e Welbeck e si portano al sesto posto in classifica con 63 punti, 2 in meno dei Red Devils che hanno però una gara in più.

All'Emirates la prima occasione è per gli ospiti con Martial che, servito da Rooney, calcia di punta ma non sorprende Cech, bravo a mettere in angolo. Al 10' De Gea nega la gioia del gol a Ramsey deviando in corner il diagonale del giocatore dei Gunners. L'Arsenal torna a farsi vedere in avanti al 34’ con una gran botta da fuori di Oxlade-Chamberlain respinta dal portiere dello United. Al rientro dagli spogliatoi l'Arsenal sblocca l'incontro: al 54' Xhaka lascia partire un destro violento da fuori area che, deviato sensibilmente dalla schiena di Herrera, supera De Gea e si infila in rete. Al 57' i Gunners raddoppiano con un colpo di testa vincente di Welbeck sul cross di Oxlade-Chamberlain. La squadra di Mourinho non riesce a reagire e sfiora la rete solo in pieno recupero con un tiro del debuttante McTominay parato da Cech. Resta così apertissima la corsa alla Champions: l'Arsenal, sesto a 63 punti, è a -2 dallo United e a -6 dal City ma ha una gara in meno rispetto alle due squadre di Manchester. Il Liverpool, terzo a quota 70, ha addirittura due partite in più dei ragazzi di Wenger.