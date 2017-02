Premier: l'Arsenal stende l'Hull City tra le polemiche

Tra mille polemiche l'Arsenal torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Nel lunch match della 25esima giornata di Premier League i Gunners si impongono 2-0 all'Emirates sull'Hull City grazie ad una doppietta di Alexis Sanchez che sigla il primo gol con un tocco di mano e il secondo su rigore. Gli ospiti restano in 10 nel finale per il rosso diretto a Clucas. L'Arsenal aggancia al secondo posto il Tottenham con 50 punti, Hull terzultimo a quota 20.



