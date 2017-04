Premier: Arsenal e City danno spettacolo, all'Emirates è 2-2

Un pareggio spettacolare che però, conti alla mano, serve poco a entrambe. All'Emirates Stadium il big match tra Arsenal e Manchester City finisce 2-2: la squadra di Guardiola, due volte in vantaggio con Sané e Aguero, viene raggiunta dalle reti di Walcott e Mustafi. Con questo pari il City fallisce il sorpasso al Liverpool e rimane quarto in classifica a -11 dalla capolista Chelsea, i Gunners sono sesti a -2 dallo United.



Avvio shock per l'Arsenal che al 5' è già sotto. Su un lungo lancio dalle retrovie Sané brucia in velocità Bellerin, mette a sedere Ospina e da posizione decentrata insacca col sinistro. Gunners in grave difficoltà e cinque minuti dopo De Bruyne sfiora il raddoppio con un gran tiro respinto dal palo: sulla ribattuta ci prova anche David Silva ma Ospina si salva. La squadra di Wenger resta a galla a e al 40' trova il pareggio un po' a sorpresa. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Mustafi che di testa, dal limite dell'area, mette un pallone interessante in mezzo: Walcott ci crede, vince un rimpallo con Clichy e trafigge Caballero mandando la palla nell'angolino basso.



L'equilibrio dura pochissimo perché due minuti più tardi ilrimette la freccia. Percussione centrale diil cui tiro viene respinto da: la sfera arriva sui piedi diche allarga per, destro secco dele palla nel sacco. Si va al riposo con la squadra diavanti 2-1, ma nella ripresa l'tira fuori l'orgoglio e riesce a riacciuffare il pari per la seconda volta: corner dalla sinistra di Ozil e palla nel mucchio doveanticipa tutti e incorna a rete. Il match si spegne col passare dei minuti e fino al 93' succede poco. Per ilè il terzo pari di fila in, l'torna a fare risultato dopo due ko consecutivi.