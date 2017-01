Premier: Alli stende il Chelsea, niente record

Si ferma a 13 la striscia di vittorie consecutive del Chelsea di Antonio Conte che perde 2-0 a White Hart Lane contro il Tottenham nella 20esima giornata di Premier League. I Blues capo classifica, che con un successo avrebbero stabilito un record per il campionato inglese, si arrendono alla doppietta del talentuoso Dele Alli che permette alla squadra di Pochettino di restare imbattuta in casa e di agganciare il City al terzo posto a 42 punti.



Il derby di White Hart Lane vede il Chelsea partire bene e al 5' è Hazard ad avere una grande chance ma il belga, dopo aver controllato bene in area, calcia largo in diagonale. La sfida prosegue senza particolari sussulti ma quando tutto fa pensare che si vede al riposo a reti bianche, ecco il gol del Tottenham: al 46' Eriksen pennella un pallone in area, Alli si inserisce alla perfezione e di testa di segna una traiettoria che scavalca Courtois per l'1-0.



In avvio di ripresa il Chelsea sfiora il pari con Diego Costa ma Lloris è attento e respinge la conclusione dell'attaccante di passaporto spagnolo. Al 54' arriva il raddoppio del Tottenham, ancora sull'asse Eriksen-Alli: il danese disegna un cross verso il secondo palo, Alli si fa spazio tra Azpilicueta e Moses e insacca nell'angolo lontano anticipando anche l'uscita di Courtois. E' la terza doppietta consecutiva per il talento inglese che arriva a 10 gol stagionali e a 20 reti in 52 presenze in Premier. Conte prova a dare una scossa ai suoi inserendo prima Willian e poi Fabregas e Batshuayi ma gli Spurs non rischiano praticamente nulla.





