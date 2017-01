Milan: Niang riparte dal Watford di Mazzarri

M'Baye Niang saluta il Milan e va in Premier League, al Watford di Walter Mazzarri. Come si legge in una nota ufficiale, il club rossonero "comunica di aver ceduto al Watford FC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017 con diritto di riscatto le prestazioni sportive di M'Baye Niang". L'attaccante francese, classe 1994, viene prestato per la terza volta dal Milan dopo le esperienze al Caen, il club in cui è cresciuto, e al Genoa.

Al Watford, dove ritroverà altri ex del campionato italiano come Behrami, Zuniga, Pereyra e l'ultimo arrivato Zarate, Niang indosserà la maglia numero 21. Il francese è arrivato in mattinata a Londra, ha sostenuto le visite mediche e poi ha firmato il contratto. Il Milan incasserà 750mila euro per il prestito mentre il riscatto, che diventerà obbligatorio nel caso Niang segni 10 gol da qui a fine stagione, si aggira attorno ai 16-18 milioni. Al, dove ritroverà altri ex del campionato italiano comee l'ultimo arrivatoindosserà la. Il francese è arrivato in mattinata a Londra, ha sostenuto le visite mediche e poi ha firmato il contratto. Ilincasseràper ilmentre il, che diventerà obbligatorio nel caso Niang segni 10 gol da qui a fine stagione, si aggira attorno ai