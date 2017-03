Manchester United: stangato Ibrahimovic, tre giornate di stop

Tre giornate di squalifica per condotta violenta. E' il pesante provvedimento adottato nei confronti di Zlatan Ibrahimovic che, attraverso l'utilizzo della prova televisiva, è stato punito per la gomitata (non vista dall'arbitro) rifilata sabato scorso a Tyrone Mings, difensore del Bournemouth, nel della sfida di Premier League all'Old Trafford.

sarà quindi costretto a saltare i prossimi due impegni di campionato deie, soprattutto, la grande sfida contro ildivalida per quarti di di finale diin programma lunedì prossimo