"Innanzitutto grazie a tutti per il sostegno e l'affetto". Inizia così il messaggio, postato sul proprio profilo Instagram, con cui Zlatan Ibrahimovic torna a parlare in pubblico dopo il grave infortunio al ginocchio destro rimediato durante il match di giovedì scorso del suo Manchester United contro l'Anderlecht a Old Trafford, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'attaccante svedese, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro, dovrà stare fermo 9 mesi.



Ma non per questo si dà per vinto, anzi. "- scrive Ibra -. Tempo fa ho provato a giocare con una gamba sola, non è un problema per me. Una cosa è sicura: deciderò io, e nessun altro, quando sarà il momento di smettere.. Ci vediamo presto". Vedremo con quale squadra considerato che, in scadenza con il, potrà tornare in campo solo a inizioe difficilmente otterrà dai Redun prolungamento di contratto.