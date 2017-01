Confessione a sorpresa di Pep Guardiola: "Mi sto avvicinando alla fine della mia carriera da allenatore". In un'intervista rilasciata a NBC il tecnico del Manchester City, 45 anni, svela che non resterà in panchina ancora per molto tempo e su questo ha le idee molto chiare. "Ciò che sento, e me ne rendo un po' conto, è che la fase che porta al mio addio è un processo già iniziato", ha detto chiaramente il catalano.





, che ha vinto tutto colprima di passare aldopo un anno sabbatico e ora è alla guida del, ha specificato: "Non allenerò fino a 60 o 65 anni: al City resterò tre anni o forse di più, ma mi sto avvicinando alla fine della mia carriera da allenatore e me ne sto accorgendo. Voglio immaginare che il prossimo passo sia sempre migliore rispetto ai precedenti, altrimenti non sarei qui al City". Sulha poi aggiunto: "Mi troverete sicuramente in un campo da golf...".