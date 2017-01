Liga: Real Madrid imbattibile, manita al Granada

Il Real Madrid di Zidane è imbattibile, supera 5-0 il Granada al Santiago Bernabeu nella 17esima giornata della Liga e vola a +6 sul Barcellona. I blancos arrivano a 39 risultati utili consecutivi ed eguagliano la striscia record dei blaugrana nel 2015-16. Il Real chiude la pratica in 20' nel primo tempo con le reti di Isco, doppietta, Benzema e Ronaldo. Nella ripresa è Casemiro al 58' a fissare il risultato sul 5-0.



Non conosce intoppi la marcia del Real Madrid che inizia il 2017 a suon di gol: la squadra di Zidane, dopo il 3-0 al Siviglia in Coppa del Re, travolge 5-0 il Granada penultimo in classifica nel primo match del sabato della 17esima giornata della Liga. I blancos arrivano così a 39 risultati utili consecutivi in campionato eguagliando il record del Barcellona 2015-16 e il tecnico francese mantiene la propria imbattibilità in panchina.





Prima del match il Santiago Bernabeu festeggia Cristianoche mette in mostra i suoi, compreso l'ultimo, poi la gara inizia ed è un monologo dei merengues. Al 12'apre le marcature approfittando di una mezza papera di, poi arriva il raddoppio conche insacca la corta respinta del portiere messicano, pocoprende l'ascensore e realizza di testa su cross die al 31' è ancoraa farenel giro di 20 minuti. In avvio di ripresa, al 58', èa firmare ilcon un bell'inserimento sul secondo palo sulla punizione di. Ilsale a quotae aumenta il suo divario sul, ora distante