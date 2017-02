Comincia così il comunicato stampa diffuso daall'indomani del suo esonero dalla panchina del. Una cacciata che ha scatenato le critiche da parte del mondo del calcio, arrivata subito dopo la sconfitta per 2-1 dellenell'andata degli ottavi di finale dicontro il. Dopo l'euforia della passata stagione coronata con la vittoria della, tutto quello che desideravo era rimanere sulla panchina del Leicester, il club che amo e amerò per sempre. Tristemente, però, non resterò".Nella lunga nota ufficiale,prosegue con i ringraziamenti alla moglie("per il continuo supporto durante l'esperienza inglese") e tutto l'ambiente("è stata un'avventura pazzesca e vivrà dentro di me per sempre"). Infine non poteva mancare un saluto ai tifosi delle: "Mi avete lasciato entrare nel vostro cuore dal primo giorno e mi avete amato. Vi amo anche io. Nessuno può toglierci ciò che abbiamo ottenuto e spero che continuerete a sorridere come farò io. E' stato un periodo meraviglioso e felice che non dimenticherò mai.