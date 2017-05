Non si spengono le voci sul futuro di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Quello del tecnico del Chelsea, sempre più vicino alla conquista della Premier League al suo primo anno in Inghilterra, è uno dei nomi più caldi per la panchina dell'Inter. L'ex ct, però, preferisce rimanere concentrato sul finale di stagione ed allontana le voci di un suo possibile ritorno in Italia: “Al momento non è importante”, assicura.



La Premier League è sempre più vicina per Antonio Conte ed il suo Chelsea. I Blues, infatti, si trovano al primo posto in classifica a quattro lunghezze di vantaggio sul Tottenham con una partita in meno rispetto agli Spurs, usciti sconfitti per 1-0 dall'anticipo della 36esima giornata contro il West Ham. L'ex allenatore della Juventus, al suo primo anno a Stamford Bridge, è concentratissimo sul finale di stagione ma, in Italia, non si spengono le voci che lo vorrebbero come il candidato numero uno per la panchina dell'Inter in vista della prossima stagione, nel caso in cui i nerazzurri non dovessero acciuffare l’accesso all'Europa League con Stefano Pioli. A spegnere i rumors di mercato, è stato lo stesso Conte che in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla propria situazione.





"Per me vale lo stesso discorso che deve valere per i giocatori – ha assicurato il leccese -. Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine. C'è questo obiettivo importante che è molto vicino e, per questo motivo dobbiamo solo pensare al presente. In questa fase della stagione ci sono un sacco di voci sui giocatori e anche su di me. Al momento, però, questo non è importante. Adesso la cosa a cui teniamo tutti di più è raggiungere il nostro obiettivo".