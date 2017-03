"Un Re riconosce un altro Re". Con la solita arroganza, mascherata non troppo bene, Zlatan Ibrahimovic commenta così una foto postata sul suo profilo Instagram insieme a Juan Carlos, l'ex re di Spagna. L'attaccante svedese del Manchester United non si è fatto sfuggire l'occasione per fare un selfie "reale" accanto al sovrano emerito che era a Manchester per assistere alla sfida dell'Etihad Stadium tra il City e il Liverpool.

E' l'ennesima perla di umiltà dispensata da Ibrahimovic che in passato, oltre a definirsi più volte una leggenda e pure 'nuovo Napoleone' per aver conquistato tutti i paesi in cui era stato, aveva persino chiesto di levare la Tour Eiffel a Parigi per far posto ad una statua che lo raffigurasse.