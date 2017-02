"La persona che ha cambiato il mio gioco, Fabio Capello". Queste parole di stima arrivano da Zlatan Ibrahimovic che scrive su Instagram a corredo di una foto in cui posa sorridente a fianco dell'ex allenatore di Milan e Real Madrid, ora commentatore in televisione. L'attaccante del Manchester United, persona tutt'altro che umile, riconosce i meriti del tecnico avuto alla Juventus dal 2004 al 2006.

Non è un caso infatti che Ibra, arrivato in bianconero nel 2004 dall'Ajax come un grande talento ma poco concreto e molto bizzoso, abbia fatto un salto di qualità proprio sotto la guida del tecnico friulano. "Lui è il sergente di ferro, e quando ti chiama in genere non è un buon segno. Lui distrugge e costruisce. Mi piacciono gli uomini che hanno potere e carattere", disse in passato lo svedese. "Aveva molte qualità, ma gli piaceva fare i numeri, la cosa bella fu la determinazione che mise per migliorare e calciare. In lui ho visto subito l'umiltà e l'orgoglio di chi vuole diventare il numero uno", il pensiero di Capello.