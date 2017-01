Fifa Awards: Ranieri è il miglior allenatore

Claudio Ranieri è il miglior allenatore al mondo del 2016. Il tecnico romano, protagonista del miracolo Leicester con la vittoria della Premier League 2015-16 da autentico outsider, ha ricevuto il Fifa Award riservato agli allenatori. "Sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile", ha commentato Ranieri, il cui nome per l'assegnazione del premio al galà di Zurigo è stato letto da Diego Armando Maradona.



Claudio Ranieri, nato nel quartiere romano di Testaccio nel 1951, è stato eletto "coach of the year" col 22,6% delle preferenze battendo niente meno che Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid vincitore della Champions League e ancora imbattuto nella sua esperienza in panchina, e Fernando Santos, ct del Portogallo campione d'Europa in Francia la scorsa estate, che hanno ottenuto il 16% dei voti determinati per metà dai capitani e dai selezionatori delle nazionali, e per metà dai giornalisti e dai tifosi su internet.