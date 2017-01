Fa Cup: Wigan travolto, il Manchester United vola agli ottavi

Missione compiuta per il Manchester United che a Old Trafford batte 4-0 il Wigan e si qualifica in scioltezza agli ottavi di finale di Fa Cup: per i Red Devils vanno a segno Fellaini (44'), Smalling (58'), Mkhitaryan (74') e Schweinsteiger (81'), quest'ultimo schierato titolare da Mourinho.



E' Bastian Schweinsteiger il protagonista del largo successo con cui il Manchester United - senza Ibrahimovic e Pogba - si sbarazza del Wigan approdando senza problemi agli ottavi di finale di Fa Cup. Il 32enne centrocampista tedesco, schierato titolare da Mourinho, ripaga la fiducia dello Special One a suon di giocate decisive: è suo il lungo traversone che al 44' mette sulla testa di Fellaini il pallone dell'1-0, è sua all'81' la rovesciata in area piccola che risolve una mischia nata da un corner e vale il definitivo poker dei Red Devils. In mezzo c'è gloria anche per Smalling e Mkhitaryan: il difensore firma il 2-0 con un imperioso stacco aereo su cross dalla sinistra di Martial, l'attaccante armeno insacca facilmente - di nuovo su assist di Martial - il pallone del provvisorio 3-0 al termine di un veloce contropiede.





Nelle altre partite giocate nel pomeriggio rovinosa eliminazione dell', travolto dal: la squadra di, che milita in, si impone con un clamoroso 4-1. Esce anche il, battuto 1-0 dal(club di sesta divisione).