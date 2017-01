FA Cup: Walcott più Welbeck, manita Arsenal

Prova di forza dell'che centra il settimo risultato utile consecutivo vincendosul campo delnel quarto turno di. Contro i, freschi di accesso alla finale diai danni del, la squadra digioca un super primo tempo e chiude la pratica grazie a Danny, in giornata di grazia alla prima da titolare dopo quasi 9 mesi: l'ex attaccante del Manchester United segna l'al 15' su filtrante di, raddoppia al 22' in contropiede sfruttando un lancio perfetto di, e poi al 35' è lui a firmare l'assist perche insacca a porta vuota.Nella ripresa è invece uno show di: al 69' farealizzando da dentro l'area su assist del neo entrato, poi all'84' firma ile la tripletta personale con un preciso piatto destro ancora su servizio del cileno al termine di una letale ripartenza. Per l'si tratta della prima vittoria sul campo delin ogni competizione dal dicembre 2003.