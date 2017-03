Fa Cup: Tottenham in semifinale, Millwall travolto 6-0

Dopo Manchester City e Arsenal, il Tottenham diventa la terza squadra ad accedere alle semifinali di Fa Cup. A White Hart Lane gli Spurs si sbarazzano con un roboante 6-0 del Millwall, club londinese di terza serie inglese. Protagonista assoluto dell'incontro è il sudcoreano Son Heung-Min che sigla una tripletta mentre le altre reti portano la firma di Eriksen, subentrato in apertura all'infortunato Kane, Alli e Janssen.

Il Tottenham parte col piede schiacciato sull'acceleratore e, dopo 16 minuti, va ad un passo dal gol con un colpo sotto di Alli che per poco non supera King. Il Millwall risponde con un tiro a giro di Gregory che si spegne a lato. Kane è costretto ad uscire per un colpo fortuito subito in apertura e Pochettino inserisce Eriksen. Al 31' ci pensa proprio il danese a portare in vantaggio gli Spurs con un destro che si insacca sul secondo palo. Il raddoppio del Tottenham arriva al 41' con uno splendido sinistro sotto l'incrocio del sudcoreano Son Heung-Min.

A inizio ripresa è ancora Son Heung-Min a calare il tris con un pregevole destro al volo su lancio di 40 metri di Trippier. Gli ospiti sprecano una grande occasione al 59' con Gregory che, incredibilmente, calcia a lato una sfera da pochi passi. Il poker del Tottenham porta la firma di Alli che mette dentro al 72' il cross di Eriksen. Sette minuti più tardi è Janssen a non sbagliare il gol del 5-0 con un sinistro angolatissimo su assist di Son Heung-Min. Il sudcoreano porta poi a casa il pallone dell'incontro siglando la tripletta personale con un sinistro non trattenuto da King al 92'. Festa completa per il Tottenham, il Millwall si arrende.