FA Cup: Rooney come Charlton, Manchester United avanti

Giornata magica ad Old Trafford dove il Manchester United travolge 4-0 il Reading allenato dall'ex Jaap Stam nel quinto turno di FA Cup e conquista l'ottava vittoria consecutiva. Apre le marcature Wayne Rooney che arriva a 249 gol con la maglia dei Red Devils ed eguaglia il record assoluto di Sir Bobby Charlton. Per la squadra di Mourinho a segno anche Martial e il baby Rashford, autore di una doppietta nella ripresa.



He has moved level with Sir Bobby Charlton.



Here is how he has done it 👉 https://t.co/Xto1ia2AMi pic.twitter.com/GfKcg4Iejw — BBC Sport (@BBCSport) January 7, 2017



Il Manchester United di Josè Mourinho non si ferma più e infila l'ottava vittoria consecutiva nel quinto turno di FA Cup battendo 4-0 il Reading, club di seconda serie allenato dall'olandese Jaap Stam, ex difesore di Lazio e Milan oltre che dello stesso United. La gara si sblocca al 7' con Wayne Rooney che col destro devia in rete l'assist dell'ispirato Mata. E' un gol storico per Rooney e per il Manchester United perchè è il numero 249 in carriera con la maglia dei Red Devils, tanti quanti quelli del primatista Sir Bobby Charlton, in tribuna ad applaudire il nazionale inglese.





Al 15' iraddoppiano conche entra in area e poi insacca con un chirurgico colpo da biliardo di piatto destro sul palo lontano. Nella ripresa il, che tiene a riposo, dilaga con la stellinache segna una: al 75'lo manda in porta con la verticalizzazione e la punta non sbaglia a tu per tu col portiere, poi al 79'cicca il pallone su retropassaggio e permette all'attaccante avversario di insaccare a porta vuota.