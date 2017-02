Fa Cup: orgoglio Leicester, è agli ottavi

Prova d'orgoglio del Leicester che, in piena crisi in Premier League, batte 3-1 il Derby County nel replay del quarto turno di Fa Cup e si qualifica agli ottavi. La squadra di Ranieri sblocca il risultato in avvio di ripresa con King, poi subisce il pari su una punizione beffarda di Camara. L'1-1 resiste fino al 90' e si va ai supplementari: due magie di Ndidi e Gray fanno esplodere il King Power Stadium e regalano un po' di serenità alle Foxes.



Campione d'Inghilterra in carica ma in piena lotta per non retrocedere in Premier League, con la testa alla delicatissima trasferta di domenica contro lo Swansea. Questo lo stato d'animo con cui il Leicester affronta il replay di Fa Cup con il Derby County dopo il 2-2 dell'andata. La squadra di Ranieri, dopo un primo tempo balbettante, passa in vantaggio al 46' con un colpo di testa di due passi di King su torre di Albrighton. La partita sembra in discesa per le Foxes, ma il Derby County non molla e trova il pareggio al 61' con una velenosa punizione dai venti metri di Camara deviata da Chilwell in barriera: Zieler spiazzato e tutto da rifare.





Tra continui capovolgimenti di fronte e qualche svista arbitrale, la parità resiste fino al 90' e sono necessari i supplementari. E ilesplode di gioia al 94' quando, su verticalizzazione dilascia partire un terrificante sinistro che sbatte sul palo e si insacca. Stavolta ilnon ha la forza di reagire e ilchiude i conti al 114':entra in area dalla sinistra, si accentra e fulminacon un gran destro a giro per il definitivo 3-1.