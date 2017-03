Fa Cup: Manchester City in semifinale, Middlesbrough regolato

Il Manchester City è la prima semifinalista della Fa Cup 2017. La squadra di Guardiola si impone con un netto 2-0 sul campo del Middlesbrough. A decidere l'incontro del Riverdside Stadium sono le reti siglate da David Silva e da Sergio Aguero, giunto al 24esimo gol stagionale. I Citizens ottengono così l'undicesimo risultato utile consecutivo e si preparano al meglio in vista del match di Champions di mercoledì al Louis II col Monaco.

Guardiola schiera Aguero come unica punta con Sané, David Silva, De Bruyne e Sterling alle sue spalle. Nel Boro spazio al tridente composto da Traoré, Gestede e Stuani. Passano solo 3 minuti e David Silva porta in vantaggio il City con una deviazione vincente da pochi passi sul pallone messo in mezzo da Zabaleta e svirgolato da Sterling. Al 23' i padroni di casa vanno ad un passo dal pari con un colpo di testa di Gestede salvato sulla linea da Zabaleta dopo un intervento goffo di Bravo.

Nella ripresa i Citizens partono con rinnovato furore agonistico e David Silva sfiora il gol fotocopia calciando però alto su cross di De Bruyne. Al 51' Aguero colpisce in pieno il palo dopo una bella azione in velocità sulla destra di Sterling. Guzan si immola per salvare la porta del Middlesbrough su un altro tentativo di Silva ma non può nulla al 67' sul destro sotto misura del Kun Aguero, servito da uno scatenato Sané. Al minuto 71' annullato il terzo gol del City per fuorigioco di Sterling sulla prima botta da fuori del centravanti argentino respinta dal portiere del Boro. I padroni di casa provano ad accorciare le distanze al 77' con un colpo di testa di Fabio deviato prima da Bravo e poi da Stones sulla linea. Sterling vuole entrare nel tabellino dell'incontro ma Guzan gli nega la gioia del gol rispondendo con prontezza al tiro incrociato. Il City può comunque fare festa per essere la prima squadra a raggiungere la semifinale di Fa Cup. Il Boro deve invece tornare a concentrarsi sul campionato per evitare la dolorosa retrocessione in Championship.