Fa Cup: Manchester City e Arsenal volano in semifinale

Dopo il tracollo in Champions League contro il Bayern Monaco, all'Arsenal (e soprattutto a Wenger) serve una vittoria convincente contro il Lincoln, prima formazione di dilettanti ad avere raggiunto i quarti di Fa Cup a distanza di oltre cent'anni dall'ultimo precedente (il Queens Park Rangers nella stagione 1913-14). Primo tempo balbettante dei Gunners che, a parte un palo pieno colpito al 14' da Walcott, fanno fatica a rendersi pericolosi. Ma prima del riposo l'Arsenal trova il vantaggio proprio grazie a Walcott, bravo a trovare l'angolino basso con il destro. Una volta sbloccato il risultato, la partita per la squadra di Wenger diventa poco più di un allenamento e nella ripresa i tifosi dell'Emirates assistono a una goleada. Al 53' ecco il raddoppio con un tocco a porta vuota di Giroud su assist di Bellerin, a coronamento di un'azione tutta di prima. Il tris, cinque minuti dopo, è invece dovuto a una sfortunata autorete di Waterfall che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare lo stesso Giroud. Ad arrotondare il risultato ci pensano Sanchez con un destro a giro dal limite (72') e Ramsey che segna senza problemi dopo avere messo a sedere il portiere avversario con una finta (75'). Finisce 5-0 e ci sono applausi per tutti: per l'Arsenal, che ritrova un po' di serenità dopo giorni da incubo, e per il Lincoln che esce dall'Fa Cup a testa altissima.



Guardiola schiera Aguero come unica punta conalle sue spalle. Nel Boro spazio al tridente composto daPassano solo 3 minuti e David Silva porta in vantaggio il City con una deviazione vincente da pochi passi sul pallone messo in mezzo da Zabaleta e svirgolato da Sterling. Al 23' i padroni di casa vanno ad un passo dal pari con un colpo di testa di Gestede salvato sulla linea da Zabaleta dopo un intervento goffo di Bravo. Nella ripresa ipartono con rinnovato furore agonistico esfiora il gol fotocopia calciando però alto su cross di. Al 51' Aguero colpisce in pieno il palo dopo una bella azione in velocità sulla destra disi immola per salvare la porta del Middlesbrough su un altro tentativo di Silva ma non può nulla al 67' sul destro sotto misura del, servito da uno scatenato Sané. Al minuto 71' annullato il terzo gol delper fuorigioco di Sterling sulla prima botta da fuori del centravanti argentino respinta dal portiere del Boro. I padroni di casa provano ad accorciare le distanze al 77' con un colpo di testa dideviato prima da Bravo e poi da Stones sulla linea.vuole entrare nel tabellino dell'incontro magli nega la gioia del gol rispondendo con prontezza al tiro incrociato. Ilpuò comunque fare festa per essere la prima squadra a raggiungere la semifinale diIl Boro deve invece tornare a concentrarsi sul campionato per evitare la dolorosa retrocessione in