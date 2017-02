Fa Cup: Ibra supremacy, lo United ribalta il Blackburn

Pronostici rispettati nella domenica del quinto turno di Fa Cup. Il Manchester United vince 2-1 in rimonta sul campo del Blackburn e conquista il pass per i quarti di finale. I Rovers (penultimi in Championship) passano in vantaggio con Graham ma vengono ribaltati da Rashford e Ibrahimovic, entrato nella ripresa.

Mourinho lascia in panchina Ibrahimovic, Pogba e Mata e schiera dal primo minuto Lingard, Mkhitaryan e Martial dietro a Rashford. Avvio furioso del Blackburn che al 16' si fa vedere dalle parti di Romero con un gran destro tiro di Emnes deviato all'ultimo dal portiere dello United. I padroni di casa trovano il gol dell'1-0 un minuto più tardi con un sinistro sotto l'incrocio di Graham liberato in area da Emnes. La squadra di Mourinho si sveglia al 24' con un tap-in di Herrera parato da Steele e al 27' pareggia i conti con Rashford che, lanciato da Mkhitaryan, supera il portiere del Blacbkburn e infila la sfera in fondo al sacco. Al 37' si rivedono in avanti i padroni di casa con un sinistro in scivolata di Conway che termina la sua corsa sopra la traversa. Sul finale di frazione Lingard sfiora il palo con un colpo di testa angolato.





A inizio ripresa è semprea rendersi pericoloso con una girata bloccata da. Mourinho inseriscee la mossa risulta vincente: al 76' lancio lungo del francese per l'attaccante svedese che scatta sul filo del fuorigioco e infila la sfera con un destro in diagonale imparabile per Steele. I Rovers si gettano in avanti e all'85' viene annullato per evidente fuorigioco un gol di Stokes. E' l'ultimo squillo del match: lo United accede ai quarti, ilabbandona l'