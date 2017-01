Fa Cup: City a valanga, West Ham distrutto

Show del Manchester City che all'Olympic Stadium di Londra batte 5-0 il West Ham e si qualifica in scioltezza al quarto turno di Fa Cup. La squadra di Pep Guardiola sbriga la pratica già nei primi 45 minuti andando al riposo in vantaggio 3-0 grazie ai gol di Yaya Touré (rigore dubbio conquistato da Zabaleta) e David Silva, intervallati dall'autorete di Nordtveit. Nella ripresa ci pensano Aguero e Stones ad arrotondare il risultato.



Copione tattico chiarissimo fin dalle prime battute con il Manchester City che fa la partita e il West Ham che si difende e prova a ripartire. Eppure, a spianare la strada alla formazione di Guardiola, serve poco dopo la mezz'ora un rigore apparso piuttosto generoso: a procurarselo è Zabaleta che, leggermente toccato da Ogbonna, cade in piena area. Dal dischetto Yaya Touré non sbaglia e sblocca il risultato. Gli Hammers reagiscono e sprecano subito una clamorosa occasione con Feghouli. Poi, però, si spengono e il City è spietato: al 41' Sagna mette in mezzo un pallone per Sterling, Nordtveit lo anticipa ma tocca involontariamente nella propria porta firmando la più classica delle autoreti; due minuti dopo azione in fotocopia con Sterling che serve David Silva, lo spagnolo si concede il lusso di mettere a sedere Adrian e di insaccare a porta vuota da due passi.





Si va all'intervallo colavanti 3-0 e la ripresa è pura accademia. Ma gli uomini dinon si fermano e al 52' il poker è servito: numero diche appoggia per, destro secco dell'ivoriano e deviazione sotto porta diche trafigge. E prima del triplice fischio dell'arbitroarriva il 5-0: corner didalla sinistra e imperioso colpo di testa diè appostato sulla linea ma respinge quando ormai il pallone è già dentro. Finisce qui: per ilè festa grande, per ilHam è una notte da incubo.