Fa Cup: Chelsea spettacolo, Conte vola in finale

E' il Chelsea la prima finalista dell'edizione 2016-17 di Fa Cup. A Wembley, nella prima semifinale, i Blues di Antonio Conte battono 4-2 il Tottenham e ora attendono una tra Arsenal e Manchester City che si sfideranno domenica pomeriggio. Partita splendida e ricca di episodi quella tra le prime due della classe in Premier League: a deciderla, nell'ultimo quarto d'ora, sono due prodezze firmate da Hazard (75') e Matic (80').



Divise da soli quattro punti in Premier League con gli Spurs di Pochettino lanciati all'inseguimento, Chelsea e Tottenham danno spettacolo anche in Fa Cup regalando 95 minuti da applausi. Alla fine la spuntano i Blues che tornano in finale dopo cinque anni di astinenza: il prossimo 27 maggio potranno dare la caccia al loro ottavo titolo, il sogno Double può continuare. Niente fare invece per il Tottenham che non vince la Coppa dal 1991, anno in cui ha disputato anche la sua ultima finale.



Il risultato si sblocca al 5' ed è il Chelsea a colpire per primo. Willian si incarica di battere una punizione dai venti metri, leggermente spostato sulla sinistra: palla tagliata e niente da fare per Lloris, non impeccabile nel posizionamento. La risposta del Tottenham non tarda: al 18' Eriksen scodella a centro area un pallone sul quale Kane, con un difficilissimo colpo di testa all'indietro, scavalca Courtois spedendo la palla nell'angolino opposto. Chelsea in difficoltà, ma prima del riposo la squadra di Conte torna avanti: Moses va via sulla destra e, appena dentro l'area, entra a contatto con Son. L'arbitro Atkinson indica il dischetto del rigore, anche se la decisione lascia qualche dubbio: Willian è freddissimo dagli undici metri, Lloris spiazzato e 2-1 Chelsea.



Non c'è un attimo di tregua e al 52' ilpareggia ancora. Lancio illuminante diper, inserimento perfetto e deviazione vincente del centrocampista che non dà scampo a Courtois. Conte corre ai ripari e getta nella mischia: la mossa si rivela vincente perché è proprio il belga al 75' a firmare la rete del 3-2. Su una corta respinta di, l'ex Lille si aggiusta il pallone sul sinistro al limite dell'area, prende la mira e trafiggecon un siluro nell'angolino. Cinque minuti dopo ilchiude la partita:fa impazzire i difensori dele serveche, dalla lunga distanza, lascia partire un incredibile sinistro di prima intenzione che va dritto sotto l'incrocio.rischia la papera su un tiro diproprio allo scadere ma si salva con un pizzico di fortuna: finisce 4-2 per i Blues,può continuare a sognare.