Fa Cup: Arsenal in finale, City ribaltato ai supplementari

Sarà l'Arsenal l'avversario del Chelsea nella finalissima di Fa Cup. Nella seconda semifinale di Wembley i Gunners ribaltano 2-1 il Manchester City ai supplementari. Dopo essere andati sotto per un gol di Aguero al 62', gli uomini di Wenger pareggiano al 71' con Monreal e completano la rimonta con Sanchez al 101'. La squadra di Guardiola, che colpisce due pali nella ripresa, abbandona le speranze di conquistare almeno un titolo in stagione.

A Wembley annullato al 22' un gol a Koscielny che si trova in posizione irregolare sulla torre di Giroud. Il City reclama poi un rigore per uno sgambetto di Oxlade-Chamberlain ai danni di Aguero ma l'arbitro lascia correre. Nel finale di frazione non viene convalidata una rete anche agli uomini di Guardiola perché il tap-in vincente di Aguero nasce da un cross di Sané che aveva superato la linea di fondo. Al 62' il City passa in vantaggio con il solito Aguero che, in contropiede, supera Monreal e batte Cech con un colpo sotto. L'Arsenal reagisce e pareggia i conti al 72' con Monreal che deposita in rete il cross di Oxlade-Chamberlain. I Citizens sono sfortunatissimi e, tra il 79' e l'82', colpiscono prima un palo con una girata di Yaya Touré e poi una traversa con un colpo di testa di Fernandinho. Si va così ai supplementari e a spezzare l'equilibrio ci pensa Sanchez che risolve una mischia in area approfittando della dormita della difesa del City. Guardiola inserisce Delph e il centrocampista inglese va ad un passo dal 2-2 con un tiro deviato in angolo all'ultimo da Bellerin. Nel finale sono inutili gli sforzi dei Citizens che devono dire addio anche all'ultimo obiettivo stagionale. Contro il Chelsea di Conte, invece, l'Arsenal andrà a caccia della 13esima Fa Cup della sua storia.