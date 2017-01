Fa Cup: Arsenal avanti a fatica, è grande Leicester

L'Arsenal soffre ma si qualifica al quarto turno di Fa Cup battendo 2-1 in rimonta il Preston North End, squadra di Championship: a regalare il passaggio del turno ai Gunners è una zampata del solito Giroud all'89'. Bella impresa del Leicester che espugna Goodison Park sconfiggendo 2-1 l'Everton: Lukaku spaventa le Foxes, ma una doppietta di Musa fa felice Ranieri. Missione compiuta anche per il Watford di Mazzarri (2-0 al Burton).



A Deepdale va in scena il derby degli Invincibili: di fronte ci sono il Preston North End e l'Arsenal, ovvero le due uniche due squadre nella storia del calcio inglese ad avere vinto un campionato senza perdere nemmeno una partita. Il Preston - che adesso naviga all'11esimo posto in Championship - ci riuscì nel 1888-89, i Gunners nel 2003-04. Si parte e i padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Robinson che trafigge Ospina col destro da pochi passi. L'Arsenal gioca un primo tempo anonimo e rischia più volte di subire il secondo gol, poi rientra dagli spogliatoi con un altro piglio e al 46' pareggia: Iwobi lavora un bel pallone in area e lo serve a Ramsey che dal limite sorprende Maxwell con un destro secco. Il Preston non si disunisce e resiste agli attacchi dei Gunners. Il replay sembra inevitabile ma all'89' una magia di Lucas Perez decide l'incontro: splendido colpo di tacco per l'accorrente Giroud che vince il duello fisico con Brown e insacca con un sinistro sporco. Momento magico per l'attaccante francese che festeggia il suo decimo gol nelle ultime dieci partite giocate da titolare.





Avanza al quarto turno anche ilche vince 2-1 in rimonta acontro l': ipassano in vantaggio al 63' consu assist di(obiettivo di mercato del), ma la squadra diribalta tutto in pochi minuti grazie a una doppietta diche prima firma il momentaneo pari al 66', poi timbra la rete del successo quattro minuti più tardi. Si qualifica anche ildiche con un gol per tempo piega la resistenza del, squadra che insta lottando per la salvezza:la sblocca al 21',chiude i conti al 77'. Per il tecnico livornese - reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di- è un'autentica boccata d'ossigeno.