Coppa di Lega inglese: Liverpool steso, Southampton in finale

Sfuma il sogno del Liverpool: in finale di Coppa di Lega a Wembley ci va il Southampton a distanza di 38 anni dall'ultima volta. Ad Anfield i Reds devono ribaltare lo 0-1 del Saint Mary's ma l'impresa non riesce, nemmeno con gli ospiti senza la coppia di centrali titolari, con Fonte diretto al West Ham e Van Dijk infortunato. La squadra di Klopp fa la partita ma Forster non ha problemi sui tiri di Sturridge e Firmino. Nella ripresa, al 54', il portiere dei Saints è incerto sul tiro da fuori di Emre Can ma rimedia con un guizzo e smanaccia la palla sulla linea. Nel finale, col Liverpool tutto in avanti, è il Southampton a trovare il gol partita in contropiede con l'irlandese Shane Long che al 91' riceve e fredda Karius con un preciso diagonale. I Saints di Puel incontreranno nella finale di Wembley del 26 febbraio molto probabilmente il Manchester United, che nella semifinale di andata ha battuto 2-0 l'Hull City.