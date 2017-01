Coppa di Lega: Hull piegato, il Manchester United vede la finale

Il Manchester United mette un piede in finale di Coppa di Lega inglese grazie al successo per 2-0 ad Old Trafford contro l'Hull City nell'andata delle semifinali. Mourinho tiene a riposo Ibrahimovic ma conferma Rooney, alla caccia del gol del record: il bomber inglese resta a secco e così nella ripresa sono Mata e Fellaini a regalare il successo ai Red Devils che colpiscono anche il palo con Pogba. Match di ritorno previsto per il 26 febbraio.



Il Manchester United targato Josè Mourinho centra la nona vittoria di fila in tutte le competizioni col successo per 2-0 sull'Hull City ad Old Trafford nell'andata delle semifinali di Coppa di Lega. I Red Devils di Josè Mourinho non lasciano scampo ai Tigers di Marco Silva, tecnico portoghese che in patria viene considerato l'erede dello Special One. In campo non c'è gara perchè lo United, pur senza Ibrahimovic, domina in lungo e in largo.





Il primo tempo si chiude a reti bianche mentre la ripresa si apre con la grande occasione diche manca la rete del(è a 249 conin maglia United). Poco dopo, al 56', arriva ilche sblocca il risultato: cross didalla destra, torre die zampata vincente diben appostato sul secondo palo. Prima della mezz'orasfiora la rete con una splendida punizione ma la palla colpisce ilinterno ed esce. Ilè solo rinviato e arriva all'87' conche incorna in rete un bel traversone da sinistra di. Ilmette una seria ipoteca sul passaggio in finale che potrà concretizzare il 26 febbraio nel match di ritorno sul campo dell'