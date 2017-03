Nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra il suo Chelsea e lo Stoke City, Antonio Conte torna a parlare delle indiscrezioni riguardanti il suo possibile futuro all'Inter. L'ex commissario tecnico della Nazionale sembra non avere dubbi e ha intenzione di proseguire la sua avventura londinese: "Sono molto felice di essere l'allenatore del Chelsea e desidero continuare qui per molti anni. Contrasti con la dirigenza? Non è vero. Ho un buon rapporto e quando ho bisogno di qualcosa parlo con il club e cerchiamo sempre di trovare la soluzione giusta. Sempre insieme".

Conte vuole che la squadra rimanga concentrata sul presente e sull'impegno con lo Stoke: "Non sarà facile. Sono una squadra molto forte, fisica con grandi giocatori. Per questo motivo, dobbiamo prestare grande attenzione. Hanno un buon allenatore, e di sicuro si prepareranno nel modo giusto per questa partita. Sarà dura".