Antonio Conte non ha nessuna intenzione di lasciare Londra, ha vinto la Premier col Chelsea e sabato proverà a centrare la doppietta nella finale di FA Cup contro l'Arsenal. "L'anno scorso ho firmato un contratto di tre anni, abbiamo iniziato un percorso che quest'anno è stato esaltante. Io ho ancora due anni con il Chelsea e ho l'intenzione di rispettare il contratto. Voglio costruire qualcosa di importante per il futuro", ha detto il tecnico salentino.

Nell'intervista con Premium Sport ha spiegato: "C'è la volontà della società nel rinforzare una rosa che è stata costruita per fare il campionato, l'F.A. Cup e la Curling Cup, ma non la Champions. Cercheremo di costruire qualcosa di positivo, anche perché il Chelsea è in un momento di transizione, ha perso giocatori che hanno fatto la storia di questo club e ne perderemo un altro che è John Terry. Per questo motivo dovremo essere bravi a fare le scelte giuste, a mettere basi solide per costruire un futuro importante".

Con questo successo, Conte è il miglior tecnico al mondo? "Non è una mia priorità questa, io voglio solo dare il meglio con la mia squadra. Ho sempre pensato al club e non a me stesso. L'importante è lavorare bene e far crescere la società per cui si lavora. Poi se si vince meglio ancora", ha detto il diretto interessato. Infine una battuta sulla rincorsa alla Champions League: "Ho avuto il piacere di fare due anni di Champions, ma queste sono competizioni in cui devi avere una base importante. Vincere non è facile, per vincere serve fare un percorso che solo in pochi conoscono".