Chelsea, Conte verso il rinnovo: 11 milioni a stagione fino al 2021

Dopo un lungo tira e molla sembra ormai ad un passo il rinnovo di contratto di Antonio Conte al Chelsea fino al 2021. La stampa inglese è ormai certa: l'ex tecnico della Juventus e della Nazionale è pronto a firmare il prolungamento dell'accordo con un ingaggio di 11 milioni netti a stagione, cifra di poco inferiore a quella offerta dall'Inter. Nell'accordo sarà inserita anche una penale di 20 milioni in caso di esonero.

La prossima settimana, dopo la finale di Fa Cup contro l'Arsenal, Conte incontrerà il patron dei Blues Roman Abramovich per chiudere il discorso rinnovo e iniziare a progettare il futuro. "Questa volta vorrei essere io a decidere i miei calciatori", sostenne qualche giorno fa lo stesso allenatore italiano. E sarà proprio il mercato al centro del summit previsto. In attacco restano caldissime le piste che portano a Belotti e Lukaku mentre per il centrocampo il sogno è Radja Nainggolan della Roma.