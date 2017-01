Si è chiusa dopo 13 vittorie la striscia positiva del Chelsea di Antonio Conte, battuto 2-0 dal Tottenham, ma il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi e va all'attacco. "Arriviamo dal decimo posto dell'anno scorso, i giocatori sono quasi gli stessi. Nessuno pensava che fossimo così in alto, è normale quindi dare fastidio a qualcuno. Ma noi vogliamo continuare a dare fastidio", ha detto nel post partita.





L'allenatore salentino promuove la gara dei suoi ragazzi nonostante la: "Dobbiamo essere contenti della prestazione. Usciamo sconfitti contro un ottimo Tottenham ma è una sconfitta diversa rispetto a quelle contro Arsenal o Liverpool. Abbiamo concesso gol in momenti particolari e nel secondo tempo non abbiamo approfittato di alcune occasioni. Ma dobbiamo essere contenti: 13 vittorie consecutive in questo campionato non sono facili ed ora continueremo a lavorare".