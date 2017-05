Antonio Conte è il nuovo re d'Inghilterra. Il tecnico pugliese è riuscito a centrare il titolo in Premier League al primo anno sulla panchina del Chelsea. Al termine del match vinto 1-0 sul campo del West Bromwich, l'ex ct della Nazionale afferma: "I giocatori hanno mostrato la volontà di fare qualcosa di grande. La vittoria è per loro. Adesso l'importante è riposare. E' una grande stagione ma per renderla fantastica dobbiamo vincere la Fa Cup".

L'allenatore italiano si gode il successo ed elogia i suoi uomini: "A loro va tutto il mio ringraziamento per l’impegno, la qualità del lavoro e la pazienza - continua Conte -. Dopo questa vittoria dobbiamo essere felici e contenti di questo anno. Per me è bellissimo vincere al primo anno in Inghilterra. Dopo questo trionfo penso che dobbiamo solo essere felici per l'annata. Ringrazio anche i tifosi e il mio staff, hanno fatto davvero un lavoro fantastico. Non abbiamo avuto tanti infortuni e questo è per merito loro".

Conte si sofferma infine sulla scelta che ha fatto fare il salto di qualità ai Blues, quella di passare alla difesa a 3: "Quella decisione ha cambiato la nostra stagione. Dovevamo modificare qualcosa e trovare un modulo diverso per la squadra - conclude -. Nella mia testa c'era l'opzione di giocare con il 3-4-3 perché sapevo di avere dei giocatori giusti".