Chelsea: Conte allenatore dell'anno in Premier League

Antonio Conte ci ha messo davvero poco a prendersi la Premier League. L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale, infatti, è stato eletto dai suoi colleghi d'oltremanica come il miglior allenatore del campionato inglese di calcio. Il merito di questo riconoscimento, ovviamente, arriva dalla conquista della Premier League da parte del suo Chelsea che ha dominato la stagione, centrando il sesto titolo di campione d'Inghilterra della propria storia. I Blues, dopo un inizio di campionato non proprio esaltante che aveva addirittura messo a rischio la panchina del tecnico leccese, hanno chiuso la stagione 2016/2017 con 93 punti, 7 in più rispetto a quelli del Tottenham, secondo in classifica. 30 le vittorie stagionali dei londinesi con 3 pareggi e 5 sconfitte, ma i successi potrebbero non essere finiti qui. Il Chelsea, infatti, si è anche guadagnato l’accesso alla finale di FA Cup contro l'Arsenal per provare a centrare uno storico double.

La straordinaria cavalcata dei Blues, ovviamente, non è passata inosservata in giro per l'Europa, al punto che la nuova Inter cinese ha iniziato da diverso tempo una corte serrata all'ex juventino, mettendo sul piatto un ricchissimo ingaggio e carta bianca in sede di mercato. La tardiva risposta del leccese ha spinto nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra a virare su Luciano Spalletti che, con ogni probabilità, lascerà la Roma al termine degli ultimi 90 minuti della stagione. Quello conquistato da Conte in Premier League è l'ennesimo riconoscimento per un allenatore italiano all’estero, dopo che lo scorso gennaio Claudio Ranieri si era aggiudicato il FIFA Football Award come miglior allenatore del 2016. L’ex coach della Roma aveva sorpreso tutti con il suo Leicester dei miracoli e, da due anni, la Premier League parla italiano: una bella, doppia soddisfazione.