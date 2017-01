Bufera Chelsea: Diego Costa sovrappeso, Conte si infuria e lo lascia a casa

Un fulmine a ciel sereno. Questo è quanto è successo oggi nel campo di allenamento del Chelsea capolista in Premier: Diego Costa non è stato convocato da Antonio Conte per la sfida con il Leicester di Ranieri ufficialmente per un problema alla schiena. Il tabloid Daily Mail, però, prova a far chiarezza e spiega come l'attaccante spagnolo sia rimasto a Londra dopo una lite con il tecnico italiano. A far scattare il duello verbale sarebbe stata la forma non proprio ottimale del bomber spagnolo considerato sovrappeso anche dallo staff medico dei Blues.

Sembra che il diverbio sia stato piuttosto duro e non è la prima volta che i due vengono a contatto: già a ottobre c'era stato un primo screzio sistemato poi dall'ottima media realizzativa dell'attaccante ex Atletico Madrid. Diego Costa è infatti l'attuale capocannoniere del campionato con 14 reti all'attivo. La frattura potrebbe essere insanabile e così i suoi agenti non hanno perso tempo e si sono diretti immediatamente in Cina per ascoltare diverse proposte economiche. Una cessione clamorosa già a gennaio non è più fantamercato e, qualora dovesse concretizzarsi, il Chelsea tornerà sicuramente sul mercato alla ricerca di una punta di primissimo livello.