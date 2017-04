Benitez promosso, il Newcastle torna in Premier

Missione compiuta per Rafa Benitez che riporta in Premier League il Newcastle dopo un anno di purgatorio in Championship. Serviva un punto per blindare il secondo posto e avere la certezza della promozione: i Magpies fanno ancora meglio, travolgono 4-1 il Preston al St. James' Park con doppietta di Ayoze Perez e reti di Atsu e Ritchie su rigore, e fanno esplodere la gioia del tifo bianconero con due turni d'anticipo sulla fine del campionato.

E' una bella rivincita per Rafa Benitez che, arrivato praticamente un anno fa a Newcastle, non era riuscito a centrare la salvezza in Premier ma, forte della fiducia del club, ha condotto i suoi ad una stagione da protagonisti in Championship e, nonostante la grande pressione su un gruppo di giocatori obbligati a fare sempre risultato, ha portato a termine la risalita conquistando il traguardo dell'immediata promozione. L'ex tecnico del Napoli ora deve pensare al futuro, se restare alla guida dei Magpies o cambiare aria visto che gli estimatori non mancano, in primis il West Ham.